Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Deutsche Bahn wolle noch dieses Jahr komplett auf den Einsatz des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat, den das DAX-Unternehmen Bayer vertreibe, verzichten. Das habe der Konzern am Sonntag mitgeteilt. Künftig solle demnach Unkraut an Bahntrassen mit Mäher-Maschinen und mit der umweltschonenden Pelargonsäure beseitigt werden.Zudem wolle die Bahn die Vegetation digital kontrollieren. Ab wann die Pelargonsäure konkret eingesetzt werden könne, hänge nun vom Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) ab. Dessen Genehmigung für das Mittel stehe noch aus, habe es geheißen. Zuvor habe Bild am Sonntag berichtet. Die Bahn habe bereits 2019 angekündigt, das Herbizid nicht mehr einsetzen zu wollen."Wir halten Wort und steigen 2023 komplett aus der Nutzung von Glyphosat aus", habe der Vorstandsvorsitzende Richard Lutz mitgeteilt. "Nachdem wir eine Vielzahl an alternativen Verfahren geprüft haben, freut es mich, dass wir zukünftig auf eine ökologische Alternative zu Glyphosat setzen können." Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) habe nach Bahnangaben die Pelargonsäure im Februar in Abstimmung mit dem Bundeslandwirtschafts- und Bundesverkehrsministerium zugelassen.Dass die Bahn auf Glyphosat auf Sicht habe verzichten wollen, sei nicht neu. Ohnehin sei der Unkrautvernichter in der EU nur noch bis Ende 2023 zugelassen. Diese wegfallenden Glyphosat-Erlöse für Bayer seien also keine Überraschung.Mutige Anleger können auf dieses Szenario setzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link