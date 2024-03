Börsenplätze Bayer-Aktie:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Am Dienstag (5. März) werde Bayer nicht nur die Zahlen für das vierte Quartal respektive Geschäftsjahr 2023 vorlegen sowie einen Ausblick abgeben, sondern auch in London einen Kapitalmarkttag veranstalten. Immer wieder seien zuletzt die Rufe nach einer Aufspaltung des Unternehmens laut geworden. Der morgige Tag dürfte dazu mehr Klarheit bringen.Der Dienstag werde nun zu einer Bewährungsprobe für CEO Anderson. Die Erwartungen seien hoch. Investoren wollten eine Lösung des Glyphosat-Problems, eine Wiederbelebung der Medikamenten-Pipeline der Pharma-Sparte; und sie wollten v.a. wissen, wie die künftige Konzernstruktur aussehen werde.Auf dem viel beachteten Kapitalmarkttag dürfte das Management mehr Klarheit schaffen, wie und in welcher Struktur der Bayer-Konzern wieder nachhaltig in die Erfolgsspur zurückgeführt werden solle. Bislang würden die positiven Impulse fehlen. Sowohl charttechnisch als auch fundamental dränge sich bei der Bayer-Aktie vorerst weiter kein Einstieg auf, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.03.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link