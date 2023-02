Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

59,49 EUR +0,59% (08.02.2023, 12:41)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

59,56 EUR +1,03% (08.02.2023, 12:26)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (08.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Beim Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer erhöhe sich der Druck der Aktionäre weiter. Nach diversen Wortmeldungen angelsächsischer Investoren hätten sich zuletzt auch Vertreter deutscher Adressen kritisch geäußert. So würde Markus Manns, Manager bei Union Investment, eine vorzeitige Ablösung von Konzernchef Werner Baumann begrüßen."Bei der CEO-Nachfolge gilt: Je früher, desto besser! Sobald ein geeigneter Kandidat gefunden wurde, wird sich Herr Baumann einer vorzeitigen Stabübergabe bestimmt nicht widersetzen", habe er der "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe) gesagt.Er habe weiter betont: "Ein externer Nachfolger oder eine externe Nachfolgerin hätte den Charme, Bayers Probleme unvoreingenommen analysieren zu können und könnte frischen Wind in die Organisation bringen." Baumanns Vertrag laufe noch bis April 2024.Eine andere Forderung von Investoren lehne Manns hingegen ab: "Solange die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten noch nicht endgültig beigelegt sind, macht eine Aufspaltung keinen Sinn." Union Investment halte laut einer Aufstellung der Nachrichtenagentur Bloomberg derzeit knapp ein Prozent an Bayer. "Prinzipiell könnten beide Geschäftseinheiten aber auch unabhängig voneinander existieren", habe Manns weiter gesagt. "In diesem Fall würde Bayer Pharma allerdings schnell von einem größeren Player geschluckt werden, so dass wir dann eher von einer Zerschlagung von Bayer reden."Nachdem sich ein vorzeitiger Abgang des derzeitigen Vorstandschefs immer mehr abzeichne, könne die Aktie von Bayer weiter zulegen. So habe heute mit 59,66 Euro den höchsten Stand seit Ende Juni 2022 erreicht. Sollte bald ein neuer Konzernchef die Altlasten angehen, könnte dies eine Trendwende für das Papier bedeuten.Anleger bleiben mit einem Stopp bei 44 Euro investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.02.2023)Mit Material von dpa-AFX