Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen.



Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (14.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Nach den schwachen Zahlen zum dritten Quartal sowie vorsichtigen Aussagen im Hinblick auf das kommende Geschäftsjahr 2024 hätten einige Analysten die Aktie von Bayer erneut unter die Lupe genommen und entsprechende Anpassungen vorgenommen. So auch Deutsche Bank Research - das Kreditinstitut streiche sogar die Kaufempfehlung für den DAX-Titel.Analyst Falko Friedrichs habe das Papier von "buy" auf "hold" abgestuft und das Kursziel deutlich von 65 auf 45 Euro gesenkt. Das Jahr 2024 dürfte für den Pharma- und Agrarchemiekonzern schwieriger werden als bislang erhofft. Im Agrargeschäft und im Pharmabereich bestehe weiter Preisdruck, so Friedrichs. Der Experte habe daher seine Gewinnerwartungen reduziert.Der neue Bayer-Chef Bill Anderson scheine es aber ernst zu meinen mit einem tiefgreifenden Wandel, und habe dafür offenbar volle Rückendeckung des Aufsichtsrates, meine Friedrichs.In den ersten Handelsstunden des laufenden Tages sei die Bayer-Aktie nach dem kritischen Analystenkommentar unter die wichtige Supportzone bei 40 Euro nach unten abgetaucht. Die Folge: der tiefste Stand seit dem Jahr 2011. Der Wert habe sich allerdings im Anschluss wieder etwas berappeln können und notiere zur Stunde knapp oberhalb der runden Marke.Ein Schlusskurs oberhalb der kritischen Zone wäre ein leicht positives Signal der Bullen. Ein nachhaltiges Unterschreiten in den kommenden Handelstagen könnte hingegen weitere Abwärtsdynamik auslösen.Anleger warten ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.11.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link