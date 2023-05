Börsenplätze Bayer-Aktie:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung.



Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (24.05.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Das Q1 2023 sei für Bayer solide ausgefallen, wobei der deutsche Pharma- und Agrarchemieriese speziell beim Gewinn positiv überrascht habe. Wenngleich das Geschäft bislang rund laufe, so dürften sich die Glyphosatpreise am Markt deutlich schneller normalisieren als bisher angenommen. Aufgrund dessen sei der Ausblick zwar bestätigt worden, allerdings erwarte sich das Management nunmehr lediglich die unteren Enden der jeweiligen Prognosespannen zu erreichen. Unter den Anleger:innen habe dies für Unmut gesorgt und habe ein Absacken der Bayer-Aktie um 7,5% am Tag der Vermeldung zur Folge gehabt. Wenngleich die niedrigen Glyphosatpreise kurzfristig für Volatilität gesorgt hätten, so ändere dies für Antic nichts an seiner mittelfristigen Einschätzung des Konzerns. Bayer sei weiterhin klarer Marktführer im Bereich Crop Science und auch die zukünftigen Wachstumstreiber der Pharma-Sparte verzeichnen eine robuste Entwicklung.Die Aktie weise weiterhin massive Bewertungsabschläge gegenüber ihrer Vergleichsgruppe in Höhe von knapp 50% auf Basis von KGV, EV/EBIT und EV/Sales für 2023/24e auf. Das Ausmaß dieser erachte der Analyst aufgrund der guten Fundamentaldaten des Konzerns als überzogen.Benedikt-Luka Antic, Analyst der RBI, bekräftigt daher sowohl seine "Kauf"-Empfehlung als auch das Kursziel von EUR 75 für die Bayer-Aktie. (Analyse vom 24.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity