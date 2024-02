Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

28,64 EUR -1,73% (28.02.2024, 16:45)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

28,66 EUR -1,63% (28.02.2024, 16:30)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (28.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.In der kommenden Handelswoche dürfte unter den DAX-Titeln die Aktie von Bayer eine besondere Aufmerksamkeit genießen. Denn am 05. März würden die Leverkusener nicht nur den Geschäftsbericht für 2023 respektive die Zahlen zum vergangenen vierten Quartal vorlegen, sondern auch einen Kapitalmarkttag in London abhalten.Der angeschlagene Konzern, der zahlreiche Baustellen zu bewältigen habe, wolle ein Strategie-Update präsentieren und einen Ausblick auf 2024 und darüber hinaus abgeben.Im Vorfeld habe Bayer bereits klar Stellung zur Dividenden-Strategie bezogen. Aufgrund der horrenden Nettofinanzverschuldung, die per Ende September bei satten 38,7 Milliarden Euro gelegen habe, würden die Leverkusener die jährliche Ausschüttung in den kommenden Jahren auf das gesetzliche Mindestmaß zusammenstreichen wollen. Für das vergangene Geschäftsjahr seien das lediglich 0,11 Euro je Aktie. Grünes Licht dafür müsse sich die Gesellschaft allerdings erst auf der bevorstehenden Hauptversammlung am 26. April einholen.Barclays-Analyst Maurice Patrick sehe Bayer trotz der geplanten Einschnitte bei der Dividende weitere "strukturelle Herausforderungen". Seine Einstufung laute derzeit nur "equal weight" mit einem Zielkurs von 30 Euro.Und auch in der Pharma-Pipeline sei nach einem Studienrückschlag mit dem großen Hoffnungsträger Asundexian die Skepsis gewachsen, die drohende Patentklippe durch den Ablauf des Patentschutzes bei den beiden Top-Sellern Xarelto und Eylea nachhaltig zu kompensieren.Bayer werde in den kommenden Jahren einen konsequenten Sparkurs fahren müssen, um die Verschuldung nachhaltig zu drücken. Es bleibe dabei: Derzeit würden einfach die fundamentalen und charttechnischen Impulse fehlen.Anleger verharren daher vorerst weiter an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link