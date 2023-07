Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (07.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der Debatte um eine Zulassungsverlängerung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat sehe die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) keine inakzeptablen Gefahren, aber Datenlücken in mehreren Bereichen. Die Risiken seien nicht so groß, dass eine weitere Zulassung untersagt werden müsse, aber es würden offene Fragen bleiben, heiße es in einer Einschätzung der Behörde. Bayer atme auf.Glyphosat-Hersteller Bayer habe die Ergebnisse der Efsa begrüßt. "Diese abschließende wissenschaftliche Schlussfolgerung legt den Grundstein für die erfolgreiche Wiederzulassung von Glyphosat in der EU", habe es geheißen. Sie stehe im Einklang mit den Bewertungen führender Gesundheitsbehörden.Glyphosat sei noch bis zum 15. Dezember EU-weit zugelassen. Unter Berücksichtigung der Efsa-Ergebnisse werde die EU-Kommission einen Vorschlag zur weiteren Genehmigung entwickeln. Über eine Wiederzulassung würden dann die Agrarminister der EU-Staaten entscheiden.Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) sei im Gegensatz zur Europäischen Chemikalienagentur zu einer Einschätzung gekommen, die Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend einstuft. Darauf würden sich auch Kritiker des Unkrautvernichters berufen. "Die neue Einschätzung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit zu Glyphosat widerspricht der Bewertung durch die Weltgesundheitsorganisation und zahlreichen wissenschaftlichen Studien", habe der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, gesagt.Glyphosat-Hersteller Bayer weise den Verdacht zurück, dass der Unkrautvernichter krebserregend sei, und beziehe sich auf verschiedene Studien - unter anderem auf eine Stellungnahme der US-Umweltbehörde EPA. Des Weiteren sei eine Bewertungsgruppe in Sachen Glyphosat innerhalb der EU - bestehend aus Frankreich, den Niederlanden, Schweden und Ungarn - zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Einstufung des Mittels als krebserregend nicht gerechtfertigt sei.Der Unkrautvernichter Glyphosat bleibe umstritten, die mehrjährigen Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA hätten tiefe Spuren in der Bilanz von Bayer hinterlassen - und damit deutlich höhere Kurse bei der DAX-Aktie verhindert. Inzwischen sei das Chartbild erneut massiv angeschlagen.Investierte Anleger beachten den Stopp bei 48 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 07.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)