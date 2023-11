Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

30,62 EUR -0,07% (30.11.2023, 09:05)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

30,67 EUR +0,38% (29.11.2023, 17:41)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (30.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des DAX-Unternehmens Bayer habe am Mittwoch in einem freundlichen Marktumfeld ein neues Mehrjahrestief markiert. Der Wert sei damit weiter charttechnisch massiv angeschlagen. Indes hätten die Leverkusener bereits am Dienstag eine spannende strategische Partnerschaft mit Hurdle, einem Spezialisten für diagnostische Tests, verkünden können.Konkret gehe Hurdle die Zusammenarbeit mit der Bayer-Division Consumer Health ein, um Innovationen im Bereich des gesunden Alterns voranzutreiben. Die Zusammenarbeit stärke das gemeinsame Ziel beider Unternehmen, durch personalisierte Lösungen die alltägliche Gesundheit zu transformieren, so Bayer in einer Pressemitteilung."Während das Altern in zeitlicher Hinsicht für uns alle gleich ist, ist die Art und Weise, wie unser Körper von innen heraus altert, für jeden Menschen einzigartig und kann von vielen Faktoren wie Umwelt, Lebensstil und Genetik beeinflusst werden", so Consumer-Health-CSO David Evendon-Challis von Bayer zum Deal. "Den Menschen durch wissenschaftliche Daten zu ermöglichen, ihren ganz persönlichen zellulären Alterungsprozess besser zu verstehen, ist der erste Schritt, um proaktive Schritte zur Unterstützung eben jenen Prozesses zu unternehmen."Die schwelenden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten und ein Forschungsrückschlag hätten zuletzt für einen Crash bei der Aktie von Bayer gesorgt. Die hohe Nettofinanzverschuldung lasse wenig Spielraum für Übernahmen oder Lizenzdeals, um die Pipeline zu erweitern. Im März müsse Bill Anderson auf dem Kapitalmarkt eine überzeugende Strategie vorlegen, um wieder Vertrauen zurückzugewinnen.Anleger bleiben vorerst weiter an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 30.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link