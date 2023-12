Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein Studienrückschlag beim großen Hoffnungsträger Asundexian und negative Nachrichten in der Causa Glyphosat hätten bei der Aktie von Bayer vor kurzem für einen Ausverkauf gesorgt. Mehrere Analysten hätten daraufhin ihre Kursziele kassiert. Auch die UBS, die zu den größten in den vergangenen Quartalen respektive Jahren zu den größten Optimisten gezählt habe, streiche die Kaufempfehlung für den DAX-Wert.In einer Studie vom Montag dieser Woche würden die Analysten der Schweizer Großbank rund um Jo Walton die Bayer-Aktie von "buy" auf "neutral" abstufen. Das Kursziel werde massiv von 90 Euro auf lediglich 34 Euro zusammengestrichen.Walton attestiere dem DAX-Unternehmen eine "solide Bewertung", sehe allerdings viele Herausforderungen "bei der Aufspaltung und dem künftigen Wachstum". In der Pharma-Division würden die UBS-Analysten die Patentabläufe, die unzureichende Pipeline und Wettbewerbsbedrohungen monieren.Ein "gutes Basisgeschäft" sehe Walton und sein Team indes im Bereich Crop Science, aber auch 2024 "Herausforderungen und anhaltendes Prozessrisiko".Das Bayer-Management rund um den Vorstandsvorsitzenden Bill Anderson habe viele Baustellen zu bewältigen. Spätestens auf dem bevorstehenden Kapitalmarkttag im März 2024 sollten die Leverkusener eine überzeugende Strategie vorlegen, um den Konzern für die Zukunft zu rüsten.Aktuell drängt sich beim DAX-Wert sowohl fundamental als auch charttechnisch noch kein Einstieg auf, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 04.12.2023)