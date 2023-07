unter folgendem Link.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

51,87 EUR +0,99% (20.07.2023, 21:02)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

52,16 EUR +1,56% (20.07.2023, 17:35)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen.



Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (20.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Leverkusen Konzern habe zuletzt gute Nachrichten zu seinem Herzmedikament Verquvo vermeldet. Die Aktie des Pharma-Riesen habe sich dadurch etwas stabilisieren und die psychologisch wichtige 50-Euro-Marke zurückerobern können. Allerdings habe es am Donnerstag nun wieder einen Dämpfer gegeben, als die Schweizer Großbank UBS ihr Zwölf-Monatsziel von 96 auf 92 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "buy" belassen habe. Das zweite Quartal dürfte knifflig gewesen sein, habe Analyst Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben.Die Kurszielsenkung der UBS habe sich am Donnerstag nicht negativ auf den Kursverlauf der Bayer-Aktie ausgewirkt. Solange sich der Kurs über der 50-Euro-Marke halten könne, bleibe das Papier ein Kauf. Der Stoppkurs sollte bei 46 Euro gesetzt werden, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU