Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (07.12.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Obwohl die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) bereits rund drei Viertel gegenüber ihrem Rekordhoch verloren hatte, kam es kürzlich zu einem weiteren Kurseinbruch von in der Spitze mehr als 20 Prozent an einem einzigen Tag, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auslöser seien Hiobsbotschaften aus gleich zwei Sparten des Unternehmens gewesen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe einen neuen Tiefschlag im Glyphosatstreit in den USA erhalten - Bayer sei zur Zahlung von mehr als 1,5 Mrd. Dollar verurteilt worden. Noch schockierender sei der Abbruch der klinischen Studie mit dem Mittel Asundexian. Dieses Mittel habe bis dato als möglicher Nachfolger für das Medikament Xarelto gegolten und sei mit der Hoffnung auf Milliardenumsätze verbunden gewesen.Der neue Bayer-Chef Bill Anderson führe die dünne Produktpipeline in der Pharmasparte nach dem Aus für Asundexian auch auf zu geringe Investitionen in der Vergangenheit zurück. "Wir hatten einige Jahre mit Unter-Investitionen bis etwa 2018", habe der Manager gegenüber der "Financial Times" gesagt. Der Konzern habe in der Zeit keine neuartigen Moleküle erforscht und nicht die wirklich wichtigen Ziele verfolgt. Die Folge sei, dass die Pipeline weit entwickelter Medikamente dünn sei im Vergleich mit den auslaufenden Patenten der kommenden Jahre. Er könne nicht korrigieren, was vor acht oder zehn Jahren nicht passiert sei. Die Aussagen würden einmal mehr zeigen, dass die Herausforderungen für den neuen Mann an der Spitze noch größer geworden seien. Im März 2024 wolle er die weitere Ausrichtung des Konzerns präsentieren. Dabei hoffen Anleger auf Signale in Richtung einer Aufspaltung, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 48/2023)