Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (28.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Analyst Peter Spengler von der DZ BANK habe am Freitag auf die jüngste Quartalsbilanz von Bayer reagiert und seine Kaufempfehlung für die Aktie des DAX-Konzerns bestätigt. Beim Kursziel habe er dabei jedoch leichte Abstriche gemacht. Grund dafür sei die hohe Inflation.Wie erwartet habe sich bei dem Agrarchemie- und Pharmakonzern die positive Entwicklung fortgesetzt, habe der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Blick auf die zu Monatsanfang veröffentlichten Quartalszahlen geschrieben.Für das laufende vierte Quartal 2022 und für das Geschäftsjahr 2023 erwarte Spengler derweil weitere erhebliche Kostenbelastung durch die Inflation. Insbesondere im Pharmasektor könnten diese nur begrenzt an die Kunden weitergegeben werden. Der Fachmann habe daher seine Gewinnschätzungen für 2023 reduziert.Die Folge: Die Einstufung auf "kaufen" habe Spengler zwar unangetastet gelassen, das Kursziel habe er jedoch von 76 auf 75 Euro leicht gesenkt. Das entspreche rund 35 Prozent Kurspotenzial."Der Aktionär" teile den Optimismus der Analysten aktuell nicht und verweise auf potenzielle Risiken im Zusammenhang mit den nach wie vor nicht endgültig geklärten Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten. Es gibt ganz klar aussichtsreichere Werte, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.11.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link