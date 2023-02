Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

63,26 EUR +1,05% (09.02.2023, 09:36)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

64,32 EUR +2,93% (09.02.2023, 09:21)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (09.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei ein Paukenschlag am Mittwoch gewesen: Bayer trenne sich vom umstrittenen Noch-Chef (CEO) Werner Baumann. Nachfolger werde der Pharmachef des Schweizer Rivalen Roche ( ISIN CH0012032113 WKN 851311 ), Bill Anderson. Ab Anfang Juni solle er das Ruder übernehmen, bereits am 1. April werde er als Mitglied des Vorstands eintreten.Die Aktie des DAX -Schwergewichts habe zuletzt deutlich angezogen. Auch erste Analysten hätten sich bereits zu Wort gemeldet.Barclays habe den neuen externen CEO als "riesigen Schritt" bezeichnet.Das Analysehaus Jefferies habe die Einstufung für Bayer nach dem angekündigten Wechsel an der Unternehmensspitze auf "buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Ernennung dieses externen Managers sei aus dem Blickwinkel der verantwortungsvollen Unternehmensführung positiv zu bewerten, habe Analyst Charlie Bentley in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Der rein pharmazeutische Hintergrund von Anderson könnte Spekulationen über eine mögliche Aufspaltung des Pharma- und Agrarchemiekonzerns verstärken.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe die Einstufung für Bayer nach der Bekanntgabe eines Nachfolgers für Konzernchef Werner Baumann zum 1. Juni auf "outperform" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Befürworter einer Aufspaltung des Agrarchemie- und Pharmakonzerns dürften positiv vermerken, dass mit Bill Anderson ein ausgemachter Pharmaexperte die Führung übernehme, der bei Roche in teils herausfordernden Zeiten viel Positives bewegt habe, habe Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Gleichzeitig betone Bayer aber auch, dass der neue Chef ein studierter Chemieingenieur sei, was wohl den Befürwortern einer unveränderten Konzernstruktur gefalle. Für alle Seiten positiv sei aber, dass wohl schon bald Klarheit herrschen werde. Zechmann rechne mit einem Strategieupdate unter neuer Führung noch spät im Jahr 2023."Der Aktionär" habe in Ausgabe 43/2022 in der Titelstory "Fünf steile Thesen" auf den Rücktritt Werner Baumanns spekuliert. Seitdem liege das Papier gut 26 Prozent in Front. Auch das charttechnische Bild habe sich mittlerweile deutlich aufgehellt.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)