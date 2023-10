Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

44,40 EUR +1,27% (10.10.2023, 09:10)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

43,44 EUR -1,44% (09.10.2023, 17:35)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (10.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aller Voraussicht nach werde in dieser Woche (13. Oktober) auf EU-Ebene darüber abgestimmt, ob die Zulassung des Unkrautvernichters Glyphosat um weitere zehn Jahre verlängert werde. Derzeit habe das Totalherbizid, welches sich der DAX-Konzern Bayer durch die milliardenschwere Übernahme von Monsanto einverleibt habe, eine Genehmigung bis zum 15. Dezember.Lautwerde der Ständige Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebens- und Futtermittel (SCoPAFF) über den Kommissionsvorschlag einer zehnjährigen Verlängerung der Zulassung für Glyphosat in seiner Sitzung am 13. Oktober 2023 abstimmen. Demnach müssten 55 Prozent der Mitgliedstaaten - also mindestens 15 von 27 - für oder gegen die Zulassungsverlängerung stimmen und dabei 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren. Falle das Ergebnis knapper aus, dann müsse im November der Berufungsausschuss über die Glyphosat-Zulassung abstimmen, soweiter.Glyphosat sei umstritten. "Im Grunde genommen ist der Vorschlag eine Verhöhnung der ökologischen Wissenschaften." Der Vorschlag der EU-Kommission offenbare ein systematisches Leugnen des dramatischen Rückgangs der Biodiversität und der wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass Glyphosat dazu beitrage. "Auswirkungen auf Bodenorganismen und Bodengesundheit werden im Vorschlag nicht einmal erwähnt, obwohl evident ist, dass die Böden in ganz Europa mit Glyphosat kontaminiert sind", habe sich zuletzt Johann Zaller von der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) kritisch gezeigt.Der vom US-Konzern Monsanto entwickelte Wirkstoff sei 1974 erstmals zugelassen worden. Im Jahr 2000 sei das Patent ausgelaufen, seither würden glyphosathaltige Produkte preisgünstig auch von zahlreichen anderen Herstellern angeboten. Wissenschaftler würden betonen, dass Glyphosat zwar teils durch andere Wirkstoffe ersetzt werden könne, ein schlichtes Ersetzen aber keine Lösung sei: Die Menge eingesetzter Herbizide und anderer Pflanzenschutzmittel müsse generell deutlich vermindert werden. Generell glyphosatfrei sei der ökologische Landbau, egal in welchem Bereich.Sowohl fundamental als auch charttechnisch drängt sich bei der Aktie des DAX-Konzerns derzeit kein Einstieg auf, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Bayer AG. Der nächste charttechnische Halt befinde sich erst im Bereich um die psychologisch wichtige Marke von 40 Euro. (Analyse vom 10.10.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: