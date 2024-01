Börsenplätze Bayer-Aktie:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Mit einem Minus von gut 30% habe die Bayer-Aktie ein schwaches Jahr 2023 hinter sich. Nur Siemens Energy und Zalando hätten im deutschen Leitindex noch schlechter abgeschnitten. Vor Kurzem sei Bayer-Chef Bill Anderson allerdings auf der Käuferseite am Kapitalmarkt aktiv geworden. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg in Bezug auf eine E-Mail des Leverkusener Konzerns berichte, habe der Firmenlenker 30.500 Aktien zum durchschnittlichen von 32,765 Euro gekauft und damit über 1 Mio. Euro investiert.Am 29. Dezember, dem letzten Handelstag vergangenen Jahres, sei zudem bekannt geworden, dass Anderson im "Rahmen der vetraglichen Verpflichtung der Vorstandsmitglieder zum Erwerb von Bayer AG-Aktien" am 22. Dezember Stücke im Gegenwert von knapp 151.000 Euro zum durchschnittlichen Kurs von 32,7495 Euro erworben habe. Er setze damit ein dickes Ausrufezeichen. Der neue Vorstandsvorsitzende (seit 1. Juni 2023) dürfte spätestens zum Kapitalmarkttag im März eine aktualisierte Unternehmensstrategie vorstellen, um Bayer wieder nachhaltig in die Erfolgsspur zurückzuführen. Immer wieder würden am Kapitalmarkt die Rufe nach einer Aufspaltung laut.Die US-Rechtsstreitigkeiten rund um Glyphosat und PCB seien ein Belastungsfaktor für Bayer. Hinzugekommen sei ein massiver Forschungsrückschlag beim großen Hoffnungsträger Asundexian im November. Die Folge: ein neues Mehrjahrestief für den DAX-Wert.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, plant unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate einzugehen: Bayer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link