Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (11.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Mit der milliardenschweren Übernahme von Monsanto habe sich Bayer die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten eingekauft. Seitdem sehe sich der Leverkusener Konzerns einer Klagewelle konfrontiert, die Zehntausende Schadenersatzklagen wegen angeblicher Gesundheitsschäden nach dem Gebrauch von Glyphosat umfasse. CEO Bill Anderson arbeite an einer Lösung für das Problem.So komme das Unternehmen u.a. bei der Entwicklung einer Alternative zum umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat voran. "Wir testen diese neue Substanz schon an echten Pflanzen", habe der Vorstandsvorsitzende Bill Anderson der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (F.A.S.) gesagt. "Unser Ziel ist, das neue Produkt 2028, also bereits in vier Jahren, auf den Markt zu bringen." Es handele sich um die erste bahnbrechende Innovation auf diesem Gebiet seit 30 Jahren, so Anderson.Mit Blick auf die Rechtsstreitigkeiten in den USA sollten "neue Ansätze inner- und außerhalb der Gerichtssäle" verfolgt werden, um rechtliche Risiken und die damit verbundenen Unsicherheiten zu reduzieren, habe Bayer am vergangenen Dienstag mitgeteilt. Anleger würden schon lange kritisieren, dass es dem Konzern bisher nicht gelungen sei, unter die Glyphosat-Problematik einen Schlussstrich zu ziehen. Per Ende Januar seien rund 54.000 Fälle offen gewesen, 2.000 mehr als im Oktober. Die auch dafür gebildeten Rückstellungen hätten sich per Ende 2023 auf 6,3 Mrd. USD belaufen. "Glyphosat ist sicher", habe Anderson am Dienstag im Rahmen des Kapitalmarkttages des Konzerns erst betont.Apropos Kapitalmarkttag: Das Event, im Rahmen dessen Bayer auch seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentiert und einen Ausblick abgegeben habe, habe nicht die ersehnte Wende bei der Aktie des Unternehmens herbeiführen können. Im Gegenteil: Die Aktie sei auf ein neues Mehrjahrestief gefallen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.