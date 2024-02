Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Kursverfall der Bayer-Aktie in den zurückliegenden Monaten und Jahren forme den DAX-Titel zu einem potenziellen Unternehmen für aktivistische Investoren beziehungsweise Marktteilnehmer, die mittel- bis langfristig einen höheren inneren Wert der Gesellschaft sehen würden. Nun habe ein britischer Investor seine Beteiligung ausgebaut.Wie aus einer Stimmrechtsmitteilung vom Donnerstag hervorgehe, habe der Investmentmanager Silchester seine Beteiligung an der Bayer AG auf über 3,0 Prozent ausgebaut. Das Ziel der Briten sei unter anderem, "durch Anlagen in börsennotierte internationale Aktien eine attraktive langfristige Rendite zu erzielen". Silchester habe "ein Anlageprogramm - International Value Equity - und bietet dieses Programm ausschließlich über fünf gemischte Long-only-Fonds an".Die britische Gesellschaft konzentriere sich laut der Investmentphilosophie auf die "Maximierung des inneren Wertes".Durch die anhaltenden Glyphosat- und PCB-Rechtsstreitigkeiten, der horrenden Nettofinanzverschuldung in einem Umfeld mit höheren Zinsen, Preisdruck bei ausgewählten Produkten (darunter auch Glyphosat) und einem massiven Studienrückschlag sei der Börsenwert von Bayer auf gut 28 Milliarden Euro zusammengeschrumpft.Damals habe "Der Aktionär" bereits geschrieben: "Nach Ansicht des AKTIONÄR braucht es für eine nachhaltige Trendwende einen Strategiewechsel, den ein neuer CEO einleiten könnte." Mittlerweile habe Bill Anderson den CEO-Posten bei Bayer von Werner Baumann übernommen und viele Sparmaßnahmen eingeleitet beziehungsweise verkündet.Die Bayer-Aktie sei sowohl optisch als auch fundamental sicher günstig bewertet. Doch die zahlreichen Probleme seien nicht wegzudiskutieren.Anleger bleiben vorerst weiter an der Seitenlinie und warten weitere Details vom Kapitalmarkttag am 05. März ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link