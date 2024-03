Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (13.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Rechtsstreitigkeiten würden Bayer seit Jahren enorme Sorgen bereiten. Doch nicht nur Glyphosat und PCB seien diesbezüglich Belastungsfaktoren, die sich das Unternehmen selbst durch die milliardenschwere Übernahme von Monsanto eingekauft habe. Auch in Brasilien drohe neues Ungemach für den DAX-Konzern mit Sitz in Leverkusen.Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichte, habe Bayer am Dienstag die Klage einer brasilianischen Landwirte-Lobbygruppe zurückgewiesen, wonach das oberste Gericht des Landes das diversifizierte deutsche Unternehmen zur Rückzahlung von Lizenzgebühren in Höhe von rund zwei Milliarden Dollar an Sojabohnen-Landwirte verurteilt habe.Der Fall, der mit einem Rechtsstreit in Brasilien über die Verlängerung von Patenten um mehr als 20 Jahre zusammenhänge, sei das jüngste Kapitel eines langwierigen Streits zwischen Bayer und den brasilianischen Landwirten, die mehrfach rechtliche Schritte gegen das Unternehmen eingeleitet hätten, so Reuters weiter.Die Bauernlobby des Bundesstaates Mato Grosso habe laut der Nachrichtenagentur in einem Statement erklärt, dass der Oberste Gerichtshof Bayer am Dienstag dazu verurteilt habe, den Landwirten die Lizenzgebühren zurückzuzahlen, die sie seit 2018 im Zusammenhang mit zwei Patenten für gentechnisch veränderte Organismen mit der Bezeichnung Intacta RR2 PRO gezahlt hätten, heiße es weiter.Anleger bleiben daher vorerst weiter an der Seitenlinie und lassen sich nicht durch die optisch günstigen Kurse verlocken, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: