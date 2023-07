Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

51,53 EUR -0,66% (21.07.2023, 09:21)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

51,51 EUR -1,25% (21.07.2023, 09:07)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen.



Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (21.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Bayer: Bodenbildung gewinnt an Kontur - ChartanalyseDie Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) hat gestern wieder in den Erholungsmodus geschaltet und 1,6% auf 52,16 EUR zugelegt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Mit einem Tagesverlust von 3,6% sei die Bayer-Aktie am 6. Juli aus einem Keilmuster nach unten herausgefallen. Die bearishe Auflösung dieser Formation habe sich jedoch als Fehlsignal entpuppt, denn nach dem neuen Jahrestief bei 48,28 EUR seien die Notierungen in eine Erholung übergegangen. Dabei seien die Kurse zunächst zurück über die runde 50er Marke gesprungen und gestern schließlich an das markante Zwischentief vom 15. Mai herangelaufen. Auf Sicht der vergangenen zwei Wochen habe die Bayer-Aktie damit 8% an Wert gewonnen.Ausblick: Der Versuch einer Bodenbildung gewinne im Bayer-Chart nun zunehmend an Kontur. Um die Tendenz zu festigen und fortzusetzen, seien allerdings weitere Kursgewinne nötig.Das Long-Szenario: Im ersten Schritt sollten die Notierungen jetzt per Tagesschluss über das Verlaufstief vom 15. Mai bei 52,19 EUR steigen. Gelinge dort der Break, hätten die Papiere Raum für einen Hochlauf an das Volumenmaximum zwischen 53,25 EUR und 53,50 EUR. Oberhalb des Levels mit dem meisten Volumen seit März 2020 dürfte die viel beachtete 200-Tage-Linie bremsend wirken, die aktuell bei 54,36 EUR verlaufe. Etwas höher komme den Kursen dann bei 54,98 EUR der mittelfristige GD100 entgegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: