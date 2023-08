Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Top-Seller des Pharma-Produktportfolios von Bayer würden sukzessive ihren Patentschutz verlieren. Dann schlage die Stunde der Biosimilar-Konkurrenz. Nach Xarelto werde es auch das Augenheilmittel Eylea treffen, welches zur Mitte der Dekade mit Nachahmerprodukten zu kämpfen habe. Unter anderem wolle sich die Novartis -Tochter Sandoz ein Stück vom Kuchen abschneiden.Die Basis dafür würden positive Phase-3-Daten aus der Mylight-Studie mit dem Eylea-Biosimilar-Kandidaten von Sandoz legen. Demnach habe die Novartis-Tochter den primären Endpunkt der Studie erreicht, so die Schweizer am Dienstag. Demnach habe es keine klinisch bedeutsamen Unterschiede zum Referenzpräparat Eylea von Bayer mit diesem Wirkstoff gegeben, so der Biosimilar-Entwickler.Sandoz wolle in den kommenden Monaten die entsprechenden Unterlagen bei der US-Gesundheitsbehörde FDA und der europäischen Arzneimittelagentur (EMA) einreichen, um eine Zulassung zu erwirken.Der Blockbuster Eylea verliere 2025 seinen Patentschutz. Dann könne die Novartis-Tochter Sandoz mit seinem Produktkandidaten nach einer potenziellen Zulassung auf den Markt kommen. Doch die Schweizer seien nicht allein, auch die deutsche Biotech-Gesellschaft Formycon wolle sein Eylea-Biosimilar über die Ziellinie führen. Zusammen mit dem Lizenzpartner, der Klinge Biopharma GmbH, habe die Firma Ende Juni den Antrag auf Marktzulassung bei der FDA bereits stellen können. DAX . Die Hoffnung bei den Leverkusenern ruhe auf neuen Produkten wie dem Krebsmedikament Nubeqa. Zudem habe der neue Bayer-Chef Bill Anderson die Möglichkeit, den Konzern neu aufzustellen und nach der umstrittenen Monsanto-Übernahme wieder frisches Leben einzuhauchen.Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 46,00 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 15.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer, Formycon.