Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der künftige Bayer-Chef Bill Anderson wolle von einer Aufspaltung des Konzerns zumindest vorerst nichts wissen. "Die Frage nach der Konzernstruktur ist einfach gestellt, weil es um etwas Großes, etwas Greifbares geht", habe der Manager am Dienstagabend in Leverkusen vor Journalisten mit Blick auf die hochgekochten Forderungen einiger aktivistischer Investoren gesagt.Sie würden sich höhere Aktienkurse erhoffen, sollte etwa das Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten abgetrennt werden.Es gebe viele Investoren und einige hätten nach einer Aufspaltung gerufen, andere hätten anderes gewollt, habe Anderson erklärt, der den scheidenden Unternehmenschef Werner Baumann Anfang Juni beerben werde. "Einige der dynamischsten, erfolgreichen Unternehmen der Welt sind mit ihren Produkten sehr breit aufgestellt." Es gebe schlicht "keinen direkten Zusammenhang zwischen einem breiten Produktangebot für verschiedene Märkte und der Leistungsfähigkeit eines Unternehmens".Anderson sei zuletzt Leiter der Pharmasparte von Roche gewesen, seit Anfang April sitze er im Bayer-Vorstand. Zunächst wolle er sich Zeit nehmen, den Pharma- und Chemiekonzern zu verstehen. In den 60 Tagen bis zur Übernahme des Spitzenpostens werde er viel reisen und mit Mitarbeitern reden. Wann genau er Pläne für die Bayer-Zukunft vorstellen wolle, habe der Manager offen gelassen.Anderson erteile einer Aufspaltung vorerst eine Absage. Gut möglich, dass namhafte Bayer-Investoren in den kommenden Monaten den Druck auf das Management weiter erhöhen würden. Anderson habe die Chance, Bayer - vor allem in seiner Struktur - zu verändern und somit die Weichen für höhere Kurse zu stellen.Mutige Anleger können auf dieses Szenario setzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)