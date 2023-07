Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen.



Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (10.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien von Bayer würden am Montag im vorbörslichen Handel wie schon am Freitagabend wegen Fantasie rund um die Agrarsparte gefragt bleiben. Auf der Plattform Tradegate sei es zuletzt um rund drei Prozent nach oben gegangen - damit aber nicht mehr ganz so stark wie am Freitag, als ein Bericht über eine mögliche Abspaltung von Crop Science für ein Spitzenplus von etwa fünf Prozent gesorgt habe.Am Freitagabend habe ein Bericht in der Platow Börse, wonach Bayer-Chef Bill Anderson an Plänen für eine Abspaltung der Agrochemie-Sparte arbeite, nachbörsliche Spekulationen ausgelöst. Am Montag nun habe sich der J.P. Morgan-Experte Richard Vosser relativierend dazu geäußert.Seiner Einschätzung nach sei es sinnvoller für Bayer, den Wert zu steigern, indem die Pharma-Sparte wieder auf Kurs gebracht werde. Der Experte habe in seinem Ausblick auf den Zweitquartalsbericht seine Schätzungen gesenkt und befürchte, dass die Jahresziele weiter gestutzt würden.Vosser passe in seiner aktuellen Studie das Kursziel an. Der J.P. Morgan-Analyst beziffere den fairen Wert nun auf 55 Euro (zuvor: 60 Euro), die Einstufung laute unverändert "neutral".Eine Aufspaltung von Bayer sei von mehreren Investoren in den vergangenen Quartalen immer wieder ins Gespräch gebracht worden, um die Konglomerat-Struktur des Leverkusener Konzerns aufzuweichen und somit verborgene Werte zu heben. Dazu gehöre unter anderem der Investor Bluebell, der laut einem Bloomberg-Bericht solche Forderungen stelle. Allerdings dürfte eine potenzielle Abspaltung von Crop Science aufgrund der Causa Glyphosat auch für möglichen Gegenwind sorgen.Investierte Anleger bleiben dabei, so Michel Doepke. (Analyse vom 10.07.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link