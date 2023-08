Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (10.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Augenheilmittel Eylea (Wirkstoff Aflibercept) zähle zu den umsatzstärksten Medikamenten von Bayer. Frische Langfrist-Studiendaten aus der zulassungsrelevanten PULSAR-Studie würden nun den Nutzen des Blockbusters bei Patienten mit neovaskulärer (feuchter) altersabhängiger Makuladegeneration (nAMD) in einer höheren Dosierung unterfüttern.Demnach würden die Daten die anhaltenden Sehkraftgewinne mit bisher nicht gezeigten Intervalllängen von bis zu 24 Wochen untermauern. Laut Bayer seien Wirksamkeit und Sicherheit von Aflibercept 8 Milligramm vergleichbar gegenüber dem derzeitigen Therapiestandard Eylea (Aflibercept 2 Milligramm) mit festen Intervallen von acht Wochen gewesen."Diese Ergebnisse sind beeindruckend und zeigen die nachhaltige Wirksamkeit der Behandlung mit Aflibercept 8 Milligramm im zweiten Behandlungsjahr", so Professor Dr. Paolo Lanzetta, Leiter der Ophthalmologie an der Universität Udine und einer der Studienleiter von PULSAR. "Wichtig ist, dass die Visusergebnisse der Patienten, die verlängerte Behandlungsintervalle mit Aflibercept 8 Milligramm erhielten, konsistent mit denen der Eylea 2 Milligramm Vergleichsgruppe waren."Allerdings müsse Bayer auch beachten, dass beim Wirkstoff von Eylea der Patentschutz in wichtigen Ländern auslaufe. Das öffne dann den Markt für günstigere Nachahmerprodukte, sogenannter Biosimilars. Das dürfte sich negativ auf die Umsatzentwicklung des Medikaments auswirken. Allein in den ersten sechs Monaten des Jahres habe Bayer mit dem Augenheilmittel gut 1,6 Milliarden Euro erlöst.Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 46 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte