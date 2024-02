Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

28,775 EUR +0,65% (06.02.2024, 14:02)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

28,69 EUR +0,35% (06.02.2024, 13:48)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (06.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer komme nicht zur Ruhe. Wieder kassiere der DAX-Konzern eine Klatsche vor einem US-Gericht. Wieder gehe es um das Unkrautvernichtungsmittel Roundup und den darin enthaltenen Wirkstoff Glyphosat. Womöglich habe die Entscheidung einmal mehr erhebliche Auswirkungen. Die Aktie jedenfalls gerate abermals unter Druck.Habe Bayer ausreichend vor Risiken in Zusammenhang mit Glyphosat gewarnt? Nein, meine das 11th U.S. Circuit Court of Appeals in Atlanta. Es habe Bayers Argument zurückgewiesen, dass die Zulassung von Roundup durch die Bundesbehörden das Unternehmen davor schütze, nach Bundesstaaten-Recht verklagt zu werden, weil es die Verbraucher nicht vor den Risiken des Produkts gewarnt habe.Beobachter würden nun befürchten, dass die Zahl der Klagen gegen Bayer in Zusammenhang mit dem Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat nun noch einmal zunehmen werde. Dabei habe sich das Unternehmen bereits mit weit über 150.000 entsprechenden Klagen konfrontiert gesehen. Anlass für die Entscheidung jetzt sei die Klage eines Arztes aus Georgia. Das Berufungsgericht habe sich geweigert seine Klage abzuweisen. Der Arzt behaupte, das Unkrautvernichtungsmittel Roundup habe seine Krebserkrankung verursacht.Anleger halten sich weiter fern von der Bayer-Aktie, so Leon Müller von "Der Aktionär". Die jüngste Entscheidung in Atlanta zeige leider, dass die Glyphosat-Risiken weiterhin nur schwer zu kalkulieren seien und die Causa noch lang nicht geschlossen sei. (Analyse vom 06.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link