Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (23.02.2023/ac/a/d)



Nach der Ankündigung des vorzeitigen Abgangs von CEO Werner Baumann ist die erste Euphorie bei der Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) verflogen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Mit der Wahl von Bill Anderson zum neuen Bayer-CEO sei zwar die Voraussetzung für einen Neuanfang geschaffen. Zur vielfach geforderten Aufspaltung müsse es deshalb aber nicht zwangsläufig kommen. Weil Bayer mit Pharma und Agrarchemie sehr unterschiedliche Geschäfte unter einem Dach vereine, werde ein solches Szenario in Finanzkreisen eifrig diskutiert. Die Fondsgesellschaft Union Investment etwa sehe die Thematik differenziert."Ein Spin-off der Sparte Consumer Health wäre ein möglicher Weg, um den Unternehmenswert zu steigern", habe Fondsmanager Markus Manns der "Rheinischen Post" gesagt. Consumer Health stelle rezeptfreie Arzneien her und sei die kleinste Sparte von Bayer. In einer Abspaltung der weit größeren Agrarsparte Crop Science sehe Manns wegen der Glyphosat Unsicherheit im Moment noch keine Option. Für einen aggressiveren Kurs stünden die aktivistischen Investoren, die bei der Gesellschaft eingestiegen seien.Wie aus internen Berechnungsmodellen von Hedgefonds hervorgehe, die dem Handelsblatt vorlägen, würden sie bei einer schrittweisen Aufspaltung von Bayer einen Wertzuwachs von 70 bis 80 Prozent erwarten. Konkret heiße das: Der Börsenwert von Bayer könnte 80 Mrd. bis 90 Mrd. Euro erreichen. Ganz so weit würden sich Analysten nicht aus dem Fenster lehnen wollen. Im Schnitt würden sie einen Anstieg des Titels auf 75,80 Euro für gerechtfertigt halten. Das wäre aber auch immerhin ein Plus von gut 28 Prozent. Für viel Fantasie sei somit gesorgt. (Ausgabe 07/2023)