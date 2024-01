Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, plant unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate einzugehen: Bayer.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

35,955 EUR +1,78% (08.01.2024, 09:04)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

35,22 EUR -0,04% (05.01.2024)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (08.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Juni 2023 habe der Amerikaner Bill Anderson den Vorstandsvorsitz der Bayer AG von Werner Baumann übernommen. Keine einfache Aufgabe, sehe sich Bayer mit mehreren Problemen wie der hohen Nettofinanzverschuldung, der Patentklippe in der Pharma-Division oder den PCB- respektive Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten konfrontiert. Erneut werde von Investorenseite eine Aufspaltung des Unternehmens ins Spiel gebracht.Die drei Bayer-Divisionen - Crop Science, Pharma und Consumer Health - seien allesamt "gute Geschäfte", aber sie würden wahrscheinlich nicht unter ein Dach gehören, zitiere Bloomberg David Herro, Portfoliomanager bei Harris Associates. Der Investor kontrolliere demnach rund vier Prozent an Bayer."Glaube ich, dass die derzeitige Struktur auch nur annähernd so ist, wie sie sein sollte? Auf keinen Fall", so Herro gegenüber der Nachrichtenagentur. "Ich bin mir sicher, dass es einen Weg gibt, durch eine Umstrukturierung des Unternehmens - sowohl auf der Mikro- als auch auf der Makroebene - Werte zu schaffen, und zwar große Summen", werde der Investor erneut zitiert.Portfoliomanager Herro sei nicht der einzige, der eine Änderung der Konzernstruktur von Bayer fordere. Vor einem Jahr sei beispielsweise bekannt geworden, dass sich der Fonds Inclusive Capital Partners des aktivistischen US-Investors Jeff Ubben bei Bayer eingekauft habe.Auch wenn sich die Anzeichen einer nachhaltigen charttechnischen Bodenbildung zuletzt verdichtet haben, sollten Anleger vorerst weiter an der Seitenlinie verharren und die weiteren Entwicklungen abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: