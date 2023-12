Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (21.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Bayer-Aktie sei vor Kurzem auf den tiefsten Stand seit mehreren Jahren gefallen. CEO Bill Anderson müsse Lösungen finden, um den Leverkusene Konzern wieder zurück in die Erfolgsspur zu führen.Dick im Kalender sollten sich Anleger den 5. März anstreichen. An diesem Tag werde Bayer nicht nur die Zahlen zum vierten Quartal 2023 respektive den dazugehörigen Geschäftsbericht vorlegen, sondern auch einen Capital Markets Day abhalten. Einen Tag später wollten die Leverkusener ihren Nachhaltigkeitsbericht für 2023 vorlegen.Am 26. April 2024 solle dann die jährliche Hauptversammlung stattfinden. In diesem Jahr habe das anwesende Grundkapital einer Dividende i.H.v. 2,40 Euro durchgewunken, was 30% des bereinigten Ergebnisses je Aktie betragen habe. Derzeit würden die Analysten davon ausgehen, dass Bayer im Geschäftsjahr 2023 ein bereinigtes Ergebnis von 6,02 Euro pro Papier einfahren werde. 30% davon würden wiederum 1,81 Euro entsprechen. Zum jetzigen Zeitpunkt erscheine also eine um 25% niedrigere Dividendenzahlung i.H.v. 1,80 Euro im Vergleich zum Vorjahr realistisch. Das würde aktuell einer Dividendenrendite von 5,5% entsprechen.Eine Dividende in dieser Höhe sei allerdings keineswegs in Stein gemeißelt. Denn Bayer müsse auch die Verschuldung im Auge behalten, die mit einer Nettofinanzverschuldung von 38,7 Mrd. Euro per Ende September sehr hoch sei.Bayer-CEO Anderson habe viele Baustellen zu bewältigen. Zuletzt hätten sich jedoch die Anzeichen einer charttechnischen Stabilisierung beim DAX-Wert verdichtet. Spannung verspreche indes der bevorstehende Kapitalmarkttag im März 2024. Dennoch sollten Anleger vorerst weiter an der Seitenlinie bleiben, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.12.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, plant unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate einzugehen: Bayer.