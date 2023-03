Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bayer habe auf Wochensicht mehr als fünf Prozent an Wert eingebüßt. Das jüngst kommunizierte Zahlenwerk habe den Investoren nicht gefallen - vor allem der enttäuschende Ausblick aufs laufende Geschäftsjahr habe den Kurs des Pharma-Titels purzeln lassen. Dennoch würden aktuelle Analysten-Einschätzungen gehörigen Optimismus zum Ausdruck bringen.Die DZ BANK etwa habe die Einstufung für den DAX-Wert nach den Geschäftszahlen für 2022 auf "kaufen" mit einem fairen Wert von 75 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis des Pharma- und Agrarchemiekonzerns habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, habe Analyst Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben.Gleichwohl habe der Experte seine Gewinnschätzungen für 2023 gesenkt. Das Segment Agrarchemie befinde sich derzeit in einer Boomphase, die sich zumindest bei den Herbiziden abschwächen dürfte. Er halte darüber hinaus die Höhe der Glyphosat-Rückstellungen für ausreichend und erwarte, dass die Rückstellungen insgesamt weiter deutlich sinken würden.Das US-Analysehaus Bernstein Research sei indes noch optimistischer und habe die Bayer-Aktie weiterhin - mit einem Kursziel von 94 Euro - auf "outperform" belassen. Nach der Vorgabe hätte der DAX-Wert noch rund 67 Prozent Luft nach oben - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Wegen niedrigerer Margen im Pharma- und Konsumentengeschäft sowie Währungseffekten habe Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine 2023er Gewinnschätzung je Aktie gesenkt. Er glaube aber weiter daran, dass der starke Zyklus im Agrargeschäft in diesem Jahr anhalten werde. Dies schaffe für Bayer ein defensives Wachstumsumfeld.Auch "Der Aktionär" bleibe für seine laufende Empfehlung - trotz des unerfreulichen Ausblicks - positiv gestimmt. Vor allem der Wechsel an der Spitze sorge für frische (Kurs-)Fantasie.Mutige Anleger können immer noch bei der Wette mitmachen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link