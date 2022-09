Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (08.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Am Nachmittag könne sich der DAX-Titel von den Intraday-Tiefständen lösen und sogar moderat ins Plus drehen. Hintergrund seien Neuigkeiten zum Blockbuster Eylea (Aflibercept). Das Augenheilmedikament habe bei zwei wichtigen internationalen zulassungsrelevanten Studien mit einer höheren Dosierung positive Ergebnisse erzielen können. Auch die Aktie des US-Partners Regeneron (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535) dürfte nach der derzeitigen Handelsaussetzung anziehen.Laut Bayer habe die Substanz (Dosierung von acht Milligramm) jeweils den primären Endpunkt auf Nicht-Unterlegenheit bei neovaskulärer (feuchter) altersbedingter Makuladegeneration (nAMD) und diabetischem Makulaödem (DMÖ) in Bezug auf die Veränderung der bestkorrigierten Sehschärfe gegenüber Eylea in der Zwei-Milligramm-Variante nach 48 Wochen demonstrieren können. Bayer habe eine "lang anhaltende Wirksamkeit" beobachtet."Diese bahnbrechenden Ergebnisse sind eine gute Nachricht für Patienten. Die Studienergebnisse haben gezeigt, dass Aflibercept 8 mg nicht nur die Sehkraft mit weniger häufigen Injektionen verbessert hat, sondern auch das bekannte Sicherheitsprofil von Eylea aufweist", so Professor Jean-François Korobelnik, Professor für Ophthalmologie und Leiter der Ophthalmologie am Universitätsklinikum Bordeaux. Bayer werde Daten bei Gesundheitsbehörden außerhalb der USA einreichen, heiße es.Nach einer Handelsaussetzung sollte auch die Aktie von Regeneron positive Impulse erhalten. Für Bayer und die Biotech-Schmiede handle es sich bei Eylea um eines der wichtigsten Produkte. Jedoch müssten sich beide Gesellschaften in den nächsten Jahren gegen die Biosimilar-Konkurrenz behaupten. Denn sukzessive verliere der Blockbuster seinen Patentschutz.Für den AKTIONÄR bleibe die Aktie von Regeneron langfristig ein aussichtsreiches Einzelinvestment im Biotech-Sektor. Um Bayer sollten Anleger weiter einen Bogen machen, so Michel Doepke. Die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA seien weiter ein enormer Belastungsfaktor für das Papier. (Analyse vom 08.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link