Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

53,95 EUR +1,11% (16.05.2023, 10:21)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

53,95 EUR +1,22% (16.05.2023, 10:06)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen.



Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (16.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bayer könne für seinen Medikamentenkandidaten Asundexian in den USA perspektivisch in einer zweiten Indikation auf eine beschleunigte Zulassung hoffen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe dem Blutgerinnungshemmer den sogenannten Fast-Track-Status als potenzielle Behandlung zur Prävention von Schlaganfällen und systemischen Embolien bei Patienten mit Vorhofflimmern erteilt, so der DAX-Konzern.Bereits 2022 sei der Fast-Track-Status für den potenziellen Einsatz zur Sekundärprävention bei Patienten mit nicht-kardioembolischem ischämischem Schlaganfall gewährt worden.Bayer sei optimistisch, was das Potenzial von Asundexian angehe: Langfristig solle ein Jahresspitzenerlös von mehr als fünf Milliarden Euro erzielt werden. Allerdings werde das noch Jahre dauern, erst einmal müsse das Mittel überhaupt zugelassen werden. Aktuell laufe bei Bayer für den potenziellen Nachfolger des Milliardenmedikaments Xarelto ein zulassungsrelevantes Phase-3-Studienprogramm.Bayer brauche den Erfolg neuer Medikamente dringend, da für Xarelto und für das zweite Milliardenmedikament - das Augenmittel Eylea - nach und nach der Patentschutz auslaufe. Wettbewerber könnten dann Generika auf den Markt bringen, was auf die Verkaufspreise drücke.In der vergangenen Handelswoche habe sich Bayer mit den Zahlen zum ersten Quartal nicht gerade mit Ruhm bekleckert, die Analysten von Berenberg würden sogar mit einer Gewinnwarnung im zweiten Halbjahr rechnen. Die Aktie sei daraufhin deutlich zurückgefallen und sei nun aus charttechnischer Sicht massiv angeschlagen.Investierte Anleger beachten aufgrund des angeschlagenen Chartbildes den Stopp bei 48 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.05.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link