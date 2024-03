Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (13.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der DAX-Titel schwächle weiter. Neben einer Abstufung beim Ausblick für den Konzern durch die Rating-Agentur S&P Global habe an den ersten beiden Handelstagen der laufenden Wocher auch ein niedrigeres Kursziel von der Privatbank Berenberg belastet. Das Kreditinstitut sehe mehrere Probleme bei Bayer und bleibe bei seiner vorsichtigen Einschätzung.Berenberg habe das Kursziel für das die Bayer-Aktie von 34 Euro auf nur noch 30 Euro gekappt. Das Rating "Hold" sei bekräftigt worden. Die Erwartungen an den Agrarchemie- und Pharmakonzern seien niedrig und die Herausforderungen bekannt, habe Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben.Rechtsstreitigkeiten, sinkende Preise für Agrarprodukte und der Verlust von Exklusivität von umsatzstarken Medikamenten seien die Probleme. Der neue Konzernchef Bill Anderson habe aber wohl zumindest einen Weg gefunden, mit der Bürokratie des Konzerns umzugehen, wenngleich der Preis des internen Umbaus zumindest eine Verschiebung einer Aufspaltung sei.Die ersehnte Trendwende bei der Bayer-Aktie habe der Kapitalmarkttag in der vergangenen Handelswoche nicht herbeiführen können. Im Gegenteil: Anleger hätten den Titel sogar auf ein neues Mehrjahrestief gedrückt. Die Einschätzung des AKTIONÄR habe weiterhin Bestand: Sowohl fundamental als auch charttechnisch mangle es an Argumenten für einen Einstieg auf der Long-Seite. Anleger verharren daher weiter an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link