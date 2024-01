XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

35,235 EUR +2,41% (04.01.2024, 17:43)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (05.01.2024/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Bayer: Aktie nimmt Kurs - ChartanalyseDie Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 61,91 EUR vom 18. April 2023 in einem Abwärtstrend und hat im bisherigen Verlaufstief vom 29. November 30,22 EUR erreicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.In der Folge habe das Papier eine Erholung im übergeordneten Abwärtstrend gestartet, die aktuell noch laufe. Dabei habe die Aktie den 10er-EMA überwinden und damit kurzfristig Stärke zeigen können. Aktuell nehme die Aktie Kurs auf den 50er-EMA, der oft als Anlaufmarke einer Erholung in der Extension im Abwärtstrend gelte.Die Bayer-Aktie sei am Vortag mit einer weiteren sehr bullischen Tageskerze aus dem Handel gegangen und könnte die Aufwärtsdynamik der Vortage weiter fortsetzen. Im Bereich um den 50er-EMA könnte die Aktie dann ein Verlaufshoch bilden und in diesem Bereich wieder nach unten abprallen. Zu beachten sei auch die weiter fallende Ichimoku-Wolke, die einen weiteren Widerstand etwas über dem 50er-EMA bilde. Komme es zu einem Rücklauf, wäre dabei zunächst der 10er-EMA bei 33,68 EUR die erste Anlaufmarke. (Analyse vom 05.01.2024)Börsenplätze Bayer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:35,29 EUR -0,21% (05.01.2024, 08:36)