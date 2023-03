Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (27.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.So richtig komme die Bayer-Aktie nicht aus dem Knick. Zuletzt sei wieder ein wichtiger Unterstützungsbereich um die 55 Euro angelaufen worden. Unterdessen habe Bayers Pharmachef gewarnt, dass in Deutschland einige Dinge falsch laufen würden - und auch würden durchblicken lassen, welche Länder bessere Möglichkeiten böten.Stefan Oelrich habe gesagt, Bayer sehe im internationalen Standortwettbewerb zunehmend attraktive Bedingungen in den USA und China, "um Innovationen beziehungsweise Hightech-Unternehmen zu fördern". Europa, "vor allem Deutschland, verliert in diesem internationalen Wettbewerb an Boden", habe Oelrich jüngst gegenüber dem Handelsblatt gesagt.Schuld daran seien zu viel Bürokratie und schleppende Digitalisierung des Gesundheitssystems. So würden in der EU Einschränkungen beim Patenschutz drohen (in der Überlegung sei, dass Medikamente statt zehn nur noch sechs Jahre geschützt werden könnten) und schon jetzt falle Deutschland im internationalen Vergleich zurück. Auch bei der Preisfestsetzung gebe es Einschränkungen.Bayer wolle sich unter anderem mit Biotech-Kooperationen künftig stärker in Richtung USA orientieren.Längerfristig ist "Der Aktionär" zuversichtlich für die Kursentwicklung bei der Bayer-Aktie, so Lars Friedrich. Investierte Anleger lägen seit Empfehlung immer noch solide im Plus. Kurzfristig drohe aber in charttechnischer Hinsicht etwas Ungemach, falls das aktuelle Niveau nicht verteidigt werden könne. (Analyse vom 27.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: