Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (25.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Das Papier des Leverkusener Konzerns komme weiter nicht recht vom Fleck. Unterdessen würden Beobachter ein zunehmend interessantes Bild zeichnen. Aber selbst optimistische Kommentare schienen die Bayer-Aktie derzeit nicht aus dem Winterschlaf wecken zu können. Auch eine heute veröffentlichte Studie verpuffe scheinbar wirkungslos.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe das Kursziel für die Bayer-Aktie von 50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Analyst Gunther Zechmann halte es mit Blick auf den Kapitalmarkttag des Konzerns Anfang März für eher unwahrscheinlich, dass eine Abspaltung der Agrarsparte angekündigt werde. Der Grund seien die Unsicherheiten hinsichtlich der künftigen finanziellen Belastungen für die Sparte durch die zahlreichen US-Rechtsfälle rund um Glyphosat und PCB. Wahrscheinlicher erscheine ein Verkauf der Sparte Consumer Health rund um rezeptfreie Medikamente.Das Kursziel von Bernstein Research messe der Bayer-Aktie ein Potenzial von rund 57% zu. Doch nicht einmal dieses für einen DAX-Titel durchaus als ungewöhnlich hoch anzusehende Potenzial locke Anleger derzeit in die Aktie. Das möge auch daran liegen, dass der Konzern selbst zuletzt Aufspaltungsplänen gegenüber eher skeptisch aufgetreten sei. Damit bleibe es weiterhin bei der Einschätzung des "Aktionärs": Sowohl charttechnisch als auch fundamental würden bei Bayer derzeit die Impulse fehlen. Anleger sollten vorerst weiter an der Seitenlinie bleiben und weitere Details zur zukünftigen Unternehmensstrategie abwarten, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2024)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link