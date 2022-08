Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

52,21 EUR -2,90% (08.08.2022, 11:37)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

52,10 EUR -2,21% (08.08.2022, 11:22)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die erhöhte Prognose von Bayer im Rahmen der Zahlen zum zweiten Quartal habe der Aktie keine positiven Impulse verleihen können. Seit der Zahlenvorlage kenne der DAX-Titel nur den Weg nach unten, so auch zu Beginn der neuen Handelswoche. Selbst eine wichtige Zulassung für einen der großen Hoffnungsträger im Pharma-Portfolio verpuffe.Nubeqa (Darolutamid) könne fortan beim metastasierten hormonsensitiven Prostatakrebs als auch beim nicht-metastasierten kastrationsresistenten Prostatakrebs mit einem hohen Risiko für die Entstehung von Metastasen in den USA eingesetzt werden. Die US-Arzneimittelbehörde habe Bayer und dem finnischen Partner Orion grünes Licht dafür erteilt.Die Vertriebsgenehmigung basiere auf der Phase-3-Studie ARASENS, die demnach einen signifikanten Vorteil beim Gesamtüberleben mit Darolutamid plus Androgendeprivationstherapie (ADT) und Docetaxel im Vergleich zu ADT und Docetaxel gezeigt habe, so Bayer. Prostatakrebs stehe bei Männern in den USA an zweiter Stelle der krebsbedingten Todesursachen.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät die Bayer-Aktie zu meiden. (Analyse vom 08.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: