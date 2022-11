Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Dienstag habe Bayer solide Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Die Anleger hätten das allerdings wenig honoriert. Vom Schlusskurs am Montag habe die Aktie inzwischen rund acht Prozent verloren. Optimistischer würden sich dagegen die Analysten geben, die sich regelmäßig mit dem DAX -Konzern beschäftigen würden.Die Deutsche Bank etwa habe ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 79 Euro bestätigt. Vor allem dank einer starken Performance der Sparte Crop Science habe der Pharma- und Agrarchemiekonzern im dritten Quartal besser als erwartet abgeschnitten, so Analyst Falko Friedrichs.Auch Richard Vosser von J.P. Morgan habe seine Kaufempfehlung bestätigt. Der Experte habe jedoch das Kursziel von 80 auf 77 Euro gekürzt, da der Konsens seiner Ansicht nach den Druck der 2023 zu erwartenden Normalisierung der Glyphosatpreise auf das operative Ergebnis noch nicht vollständig widerspiegele. Höhere Preise und Einsparungen dürften auch angesichts der zu erwartenden Inflationsentwicklung nicht ausreichen, diesen Druck zu kompensieren.Pessimistischer gebe sich dagegen die Credit Suisse, die ihr Kursziel auf 66 Euro sowie ihre Einstufung auf "halten" belassen habe. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien stark gewesen, habe Analyst Dominic Lunn nach dem Zwischenbericht geschrieben. Hinter dem Kursrutsch vermute er Unsicherheit, ob die Leverkusener den Inflationsdruck gut beherrschen könnten. Lunn habe seine Ergebnisschätzungen bis 2025 im Schnitt um 1,4 Prozent gekappt.Trotz der überwiegend optimistischen Analysten habe die Bayer-Aktie infolge der Quartalzahlen deutlich verloren. Der seit Anfang November bestehende Aufwärtstrend sei somit gebrochen. Zudem sei der Kurs unter die charttechnische wichtige GD50 und GD100 gefallen.Übergeordnet bleiben weiterhin die PCB- und Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA ein großer Belastungsfaktor für die Aktie, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Bayer AG. (Analyse vom 09.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)