Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, plant unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate einzugehen: Bayer.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

31,54 EUR -3,74% (27.11.2023, 18:49)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

31,66 EUR -3,02% (27.11.2023, 17:41)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (27.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einer turbulenten Phase, in der Bayer mit massiven Verlusten bei ihrer Aktie und gerichtlichen Rückschlägen konfrontiert worden sei, würden sich die Herausforderungen für den Chemie- und Pharmakonzern fortsetzen. Die Bayer-Aktie erlebe ihr niedrigstes Niveau seit 2006, während Investoren eine mögliche Aufspaltung des Unternehmens diskutieren würden.Die jüngste Entwicklung bei Bayer werfe ein Schlaglicht auf die anhaltenden Herausforderungen des Unternehmens. Die Aktien von Bayer seien am Montag weiter gefallen, was ein 34,5-prozentiges Jahresminus und eine Position als einer der größten Verlierer im DAX bedeute. Diese negative Entwicklung sei durch einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg über die Schwierigkeiten einer möglichen Aufspaltung verstärkt worden.Diese Nachricht folge auf eine Reihe von Rückschlägen für Bayer, darunter die milliardenschwere Verurteilung in einem Glyphosat-Prozess in den USA und das Scheitern einer bedeutenden Phase-3-Studie mit Asundexian. Diese Ereignisse hätten bereits zu erheblichen Wertverlusten geführt und die Diskussion über eine mögliche Neuorganisation des Konzerns angeheizt. Laut dem Bloomberg-Bericht habe Bayer mehrere Expertenteams gebildet, um verschiedene Szenarien einer Aufspaltung zu simulieren. Das Ergebnis deute darauf hin, dass umfassende Veränderungen im Unternehmen nicht einfach umzusetzen seien.Im Fokus der aktuellen Debatte stehe die Struktur des Konzerns. Zu den diskutierten Optionen würden die Trennung von der Sparte Consumer Health und/oder der Sparte Crop Science gehören. Eine solche Umstrukturierung könnte potenziell verborgene Werte freisetzen und dem Konzern neue Wachstumschancen bieten. Die Analysten hätten zuvor geschätzt, dass die einzelnen Geschäftsbereiche von Bayer einen deutlich höheren Wert haben könnten als die derzeitige Marktbewertung des Gesamtkonzerns.Die Situation bei Bayer bleibe kritisch, da sich das Unternehmen mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert sehe. Die jüngsten Nachrichten über die Schwierigkeiten einer möglichen Aufspaltung würden die Unsicherheit verstärken, die Aktie gerate vor Börsenschluss erneut unter Druck. Solange sich die Lage sowie das Chartbild nicht deutlich bessert, bleiben Anleger an der Seitenlinie, so Timo Nützel. (Analyse vom 27.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: