Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Nach einem weiteren Glyphosat-Rückschlag und einem Studienflop mit dem großen Hoffnungsträger Asundexian sei die Bayer-Aktie auf ein neues Mehrjahrestief gefallen. Einige Analysten, die im Vorfeld der jüngsten Ereignisse größtenteils bullish gestimmt seien, würden von ihren positiven Einschätzungen abrücken.Das Analysehaus Jefferies habe Bayer von "buy" auf "hold" abgestuft und das Kursziel von 60 auf 37 Euro gesenkt. Der Stopp der wichtigsten Testreihe von Asundexian mache Veräußerungen notwendig, so Analyst Charlie Bentley am Montagabend nach den schlechten Nachrichten zum Gerinnungshemmer. Strategisch gewinne man damit lediglich Zeit, aber nicht ausreichend Mittel, um das Pharmaproblem mit der Patentklippe zu lösen.Ebenfalls am Montag sei bereits Emily Field von Barclays zurückgerudert. Sie habe die Kaufempfehlung gestrichen und stufe die Bayer-Aktie fortan mit "equal weight" ein, der Zielkurs sei um 25 auf 40 Euro reduziert worden."Die vielversprechenden Aussichten von Asundexian waren der Grund gewesen, dass wir im April 2022 die Bayer-Aktie auf "overweight" hochgestuft haben", so Field. Dass nun allerdings das unabhängige Data Monitoring Committee (IDMC) die vorzeitige Beendigung der Studie Oceanic-AF wegen mangelnder Wirksamkeit empfohlen habe, sei für sie eine "absolute Überraschung".Bei Bayer komme derzeit alles zusammen, der Studienflop beim wohl größten Hoffnungsträger in der Entwicklungspipeline des Unternehmens wiege schwer. In den vergangenen Wochen habe "Der Aktionär" immer wieder mangels fundamentaler und charttechnischer Impulse von einem Einstieg abgeraten.Es bleibt dabei: Anleger greifen nun nicht ins fallende Messer, so Michel Doepke. (Analyse vom 21.11.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link