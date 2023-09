Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

48,76 EUR -4,00% (13.09.2023, 15:25)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

48,85 EUR -3,59% (13.09.2023, 15:11)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (13.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Bayer sei im Tagesverlauf unter Druck gekommen und mit einem Abschlag von 2,9 Prozent auf 49,19 Euro an das DAX-Ende gefallen. Damit kämen die Papiere der Leverkusener dem Jahrestief von 48,28 Euro wieder gefährlich nahe.In seiner aktuellen Studie habe Richard Vosser von der Bank J.P. Morgan die Anleger vor zu hohen Erwartungen an 2024 gewarnt. Er selbst rechne mit mauem Wachstum und halte den Analystenkonsens für zu hoch. Seiner Skepsis für die Kursentwicklung der nächsten Zeit habe er mit dem Status "Negative Catalyst Watch" Nachdruck gegeben. Sein Kursziel habe er auf 47 Euro bei unveränderter fundamentaler Einschätzung "neutral" gekappt.Erst Anfang September habe die Ratingagentur Fitch den Ausblick für Bayer von "stabil" auf "negativ" herabgesetzt. das Rating "BBB+" bleibe indes unberührt. Der negative Ausblick spiegele größere operative und geschäftliche Risiken in den Kerngeschäften von Bayer - Pharma und Crop Science - sowie Ereignisrisiken im Zusammenhang mit der Beilegung mehrerer anhängiger Rechtsstreitigkeiten wider, heiße es in der Begründung von Fitch."Wir gehen davon aus, dass die Umsätze im Bereich Crop Science nach einem positiven Jahr 2022 zurückgehen werden, was zusammen mit dem zunehmenden Wettbewerbs- und Preisdruck im Pharmageschäft zu einer begrenzten Generierung von Free Cash Flows (FCF) und einem EBITDA-Nettoverschuldungsgrad führen wird, der bis 2026 bei oder nahe der negativen Sensitivität des Ratings liegt", so die Ratingagentur weiter.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: