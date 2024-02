Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

28,435 EUR +0,04% (02.02.2024, 09:03)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

28,275 EUR -2,16% (01.02.2024, 17:43)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (02.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Vier Verlusttage in Folge und keine Entlastung. Die Aktie von Bayer falle immer tiefer und sei immer wieder unter den Top-Verlierern im DAX zu finden. Auch auf lange Sicht zeichne sich eine dramatische Entwicklung ab. Dabei scheine das Abwärtspotenzial begrenzt. Zumindest wenn man der Meinung der Analysten Glauben schenke.Die Aktie von Bayer notiere mittlerweile auf dem tiefsten Stand seit November 2005. Es sei zudem die vierte ausgedehnte Abwärtswelle seit Beginn der Talfahrt im Jahr 2015 und inzwischen die am stärksten ausgeprägte. Die erste Welle habe im April 2015 begonnen und bis Mai 2016 gedauert. Verlust: 43%. Die zweite habe im Juni 2017 begonnen und bis Juni 2019 gewährt. In dieser Zeit habe die Bayer-Aktie 57% an Wert verloren. Zwischen Februar 2020 und Oktober 2020 sei es um 49% runtergegangen. Die aktuelle Abwärtswelle laufe nun seit April 2022 und habe (bisher) zu Verlusten von über 58% geführt. Zwischen diesen Wellen sei es zu Erholungsbewegungen gekommen - zuletzt um über 70%.Im Schnitt würden Analysten den fairen Wert der Bayer-Aktie bei 46,60 Euro sehen. Bezogen auf den Schlusskurs am Donnerstag errechne sich daraus ein Potenzial von beinah unglaublichen 65%. Auffällig sei: Alle Kursziele lägen oberhalb der aktuellen Börsennotiz.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link