Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (30.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Bayer-Aktie befinde sich seit rund sechs Wochen im freien Fall. Am Mittwoch sei sie sogar unter die 50-Euro-Marke gerutscht, gleichzeitig habe ein Indikator ein Verkaufssignal erzeugt. Diesem stünden aber mehrere bullische Faktoren gegenüber, die darauf hindeuten würden, dass der Abverkauf jetzt vorbei sein könnte.Kurz nach der Eröffnungsglocke habe die Aktie des Leverkusener Konzerns am Mittwoch ein neues Monatstief bei 49,46 Euro markiert. Am Tag darauf habe die 200-Tage-Linie die 50-Tage-Linie von oben nach unten gekreuzt und damit ein sogenanntes Death Cross, ein starkes Verkaufssignal erzeugt. Aus technischer Sicht sollte man jedoch sowohl das neue Tief als auch das Death Cross immer im Zusammenhang mit der darauf folgenden Kursreaktion betrachten. Denn diese sei wider Erwarten bullish ausgefallen.Am Mittwoch teste der Kurs die langfristigen Aufwärtstrendlinie nach oben ab und habe den Tag mit einem leichten Plus abgeschlossen. Dadurch habe das Chartbild eine sogenannte Hammer-Candle ausgebildet, worauf ein weiterer positiv Tag gefolgt sei. Diese Aspekte würden für eine Bodenbildung sprechen. Auch der MACD und der RSI würden diese These unterstützen, denn sie hätten Divergenzen ausgebildet. Während der Kurs noch tiefere Tiefs markiert habe, seien die Indikatoren bereits wieder angestiegen.Solange die Bayer-Aktie nicht unter das Jahrestief bei 48,32 Euro falle, stünden die Chancen gut, dass ein Boden eingezogen sei, und die Aktie wieder nach oben drehe. Andernfalls würde sie nicht nur, erstmals seit Oktober 2020 ein tieferes Tief markieren, sondern auch die Aufwärtstrendlinie nachhaltig nach unten durchbrechen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.