Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

28,15 EUR -1,47% (29.02.2024, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

28,09 EUR -1,65% (29.02.2024, 17:40)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (01.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer drohe in Kürze aus dem STOXX Europe 50 zu fliegen. Denn eine nachhaltige Erholung der angeschlagenen Aktie und damit eine höhere Marktkapitalisierung des Unternehmens seien zuletzt ausgeblieben.Der Grund für den potenziellen Abstieg im März sei laut Analyst Pankaj Gupta von der US-Investmentbank JPMorgan, dass der Leverkusener Agrarchemie- und Pharmakonzern zwei Monate die Verbleibekriterien gerissen habe. Änderungen im Leitindex der Eurozone, dem EURO STOXX 50, würden nicht erwartet.Laut der für diese Überprüfung geltenden Fast-Exit-Regel scheide ein Unternehmen aus dem 50 Werte umfassenden, währungsgemischten europäischen Index aus, sobald es sich in der Rangliste der entsprechenden größten europäischen Unternehmen zweimal in Folge auf Platz 75 oder schlechter befinde.Die Bayer-Aktien notiere nach einer monatelangen Talfahrt derzeit mit rund 28 Euro auf dem niedrigsten Niveau seit 2005. An der Börse bringe es der Konzern nur noch auf eine Marktkapitalisierung von 27,6 Mrd. Euro. Das sei nicht einmal halb so viel, wie der Konzern 2018 für die Übernahme des US-Agrarchemieriesen Monsanto gezahlt habe.Mit einem massiven Sparkurs und neuem Personal in Aufsichtsrat und Management wolle Bayer-Chef Bill Anderson den Konzern langfristig wieder in die Erfolgsspur zurückführen. Keine einfache Aufgabe für den ehemaligen Roche-Manager. Anleger sollten weiter an der Seitenlinie bleiben und weitere Details vom Kapitalmarkttag am 5. März in London abwarten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte