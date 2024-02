Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

29,18 EUR +1,30% (05.02.2024, 09:29)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

29,02 EUR +1,15% (02.02.2024, 09:14)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (05.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Aktie von Bayer kämpfe gegen den Abstieg aus dem STOXX 50. Durch den massiven Kursverfall des DAX-Titels der vergangenen Handelsmonate könnte der Wert das wichtige Aktienbarometer im kommenden Monat bereits verlassen.Wie Dow Jones in der Vorwoche berichtet habe, stehe Bayer derzeit auf einem "Fast-Exit-Platz und nimmt nur Platz 79 in der Rangliste der Deutschen Börse für den STOXX 50 ein. Zuvor sei der Leverkusener Konzern auf Platz 71 der Liste gestanden. Sollte Bayer demnach bei der nächsten Anpassung auf Platz 75 oder schlechter liegen, würde der Wert im März aus dem STOXX 50 fliegen. Bester Nachrückkandidat seien die Aktien der spanischen Bank BBVA, so Dow Jones.Die nächste Rangliste werde am Abend des 1. März veröffentlicht. Vollzogen würden mögliche Änderungen zu den Schlusskursen am 15. März mit der Wirkung zur Eröffnung am 18. März.Vor Kurzem sei die Aktie von Bayer auf den tiefsten Stand seit 2005 gefallen. Ein Studienrückschlag mit dem großen Hoffnungsträger Asundexian (der als potenzieller Nachfolger des Top-Sellers Xarelto gehandelt worden sei) im November und eine erneute Schlappe bei den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA hätten die Talfahrt beschleunigt.Angesichts der Talfahrt bei der Bayer-Aktie in den zurückliegenden Monaten wäre ein Abstieg aus dem STOXX 50 nicht verwunderlich. Sowohl fundamental als auch charttechnisch dränge sich beim DAX-Titel kein Einstieg auf. Anleger sollten also vorerst weiter an der Seitenlinie bleiben und weiter abwarten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.02.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.