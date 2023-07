Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (08.07.2023/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein Bericht der "Platow Börse" über eine etwaige Abspaltung der Sparte Crop Science durch den Bayer-Konzern habe am Freitag im nachbörslichen Handel den Aktienkurs angetrieben. In der Spitze hätten die Papiere auf Tradegate um 4,8 Prozent im Vergleich zum Xetra-Hauptgeschäft auf 51,10 Euro zugelegt. Zuletzt habe das Plus noch 2,5 Prozent auf 50,06 Euro betragen.Den Angaben zufolge solle Bayer-Chef Bill Anderson an Plänen für eine Abspaltung der Agrochemie-Sparte arbeiten, um sie nach dem Vorbild von Siemens Energy an die Börse zu bringen. Unter Marktteilnehmern sei über diese Option in der Vergangenheit immer wieder spekuliert worden. Skeptiker würden dem allerdings entgegenhalten, dass mit dem Unkrautvernichter Glyphosat noch immer Risiken verbunden seien, die einem sogenannten Spinoff entgegenstünden.Der Aktie würde dieser Schritt ganz klar gut tun. Seit Anfang Juni 2023 bekleide Bill Anderson das Amt des Vorstandsvorsitzenden bei der Bayer AG. Anleger würden sich schon länger einen Neuanfang unter dem neuen Chef erhoffen. Aktivistische Investoren würden mehrfach eine Aufspaltung des Konzerns fordern, da sie zu wenig Überschneidungen zwischen der Agrar- und der Pharmasparte sehen würden. Die Konzernführung habe dies aber immer wieder zurückgewiesen und auch auf Überschneidungen in der Pharma- und der Agrarforschung verwiesen, etwa mit Blick auf Gentechnik. Auch Anderson habe einer Aufspaltung zunächst eine Absage erteilt.Die Aktie von Bayer habe in den vergangenen Wochen erneut deutlich unter Druck gestanden. Das Papier ist ganz knapp an dem vom AKTIONÄR empfohlenen Stoppkurs bei 48,00 Euro vorbeigeschrammt. Investierte Anleger würden dabei bleiben. Eine bevorstehende Aufspaltung könnte ganz klar neue Fantasie in den Wert bringen. Ein erstes wichtiges positives charttechnisches Signal wäre die Rückeroberung der 38-Tage-Linie. Im Bereich von 55 Euro verläuft zudem ein wichtiger horizontaler Widerstand, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 07.07.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.(Mit Material von dpa-AFX)