Kursziel

Bayer-Aktie

(EUR) Rating

Bayer-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 90 buy UBS Geoff Haire 30.10.2023 84,10 buy Baader Europe - 09.03.2023 82 buy Goldman Sachs Keyur Parekh 16.02.2023 78 outperform Sanford C. Bernstein & Co Gunther Zechmann 14.09.2023 67 buy Jefferies Charlie Bentley 08.08.2023 66 buy Wolfe Research Sebastian Bray 14.05.2023 65 overweight Barclays Emily Field 30.10.2023 65 buy Deutsche Bank Falko Friedrichs 09.08.2023 60 hold Berenberg Sebastian Bray 21.09.2023 59 kaufen DZ BANK Peter Spengler 16.10.2023 57 neutral Credit Suisse Dominic Lunn 09.08.2023 55 equal weight Morgan Stanley James Quigley 25.09.2023 47 neutral J.P. Morgan Richard Vosser 30.10.2023

Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

42,03 EUR -0,38% (06.11.2023, 15:54)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

42,045 EUR -0,04% (06.11.2023, 15:39)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (06.11.2023/ac/a/d)





Leverkusen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) vor Bekanntgabe der Q3-Zahlen 2023 zu? 90 oder 47 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Bayer-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer AG wird am 8. November seine Zahlen für das 3. Quartal 2023 bekannt geben.Die Charttechnik sendet derzeit negative Signale für die Bayer-Aktie. Die gleitenden Durchschnittslinien GD38, GD50, GD100 und GD200 wurden nach unten gekreuzt, was auf Kursabschläge bei der Bayer-Aktie hindeutet.Aber was sagen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser vor den Q3-Zahlen zur Bayer-Aktie?Börsenplätze Bayer-Aktie: