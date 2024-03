Das Thema sei schon lange zentral. Denn Bayer argumentiere, die US-Umweltbehörde EPA als Bundesbehörde habe festgestellt, dass Roundup nicht krebserregend sei und das Produktlabel entsprechend ohne Warnung genehmigt. Daher verhindere Bundesrecht auch in einzelnen US-Staaten Schadenersatzansprüche wegen angeblich mangelhafter Warnungen vor Krebsrisiken.



Das Thema Glyphosat laste seit Jahren auf dem Aktienkurs. Vor dem ersten Urteil gegen Bayer im Sommer 2018 hätten die Papiere gut 93 Euro gekostet, aktuell seien es nicht einmal 28 Euro. An der Börse sei Bayer damit 27,5 Milliarden Euro wert - deutlich weniger als das, was allein für Monsanto gezahlt worden sei.



Weiterhin heiße es seitens des AKTIONÄR: Finger weg von der Bayer-Aktie. Dass die Aktie auf dem tiefsten Stand seit Juli 2005 notiere, mache sie allenfalls optisch günstig. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass sie noch weiter fallen wird, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.03.2024)



Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

25,985 EUR -7,87% (05.03.2024, 17:27)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

26,13 EUR -6,94% (05.03.2024, 17:13)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (05.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Hohe Schulden, Klagewelle - Bayer stecke in einer tiefen Krise. Dennoch versuche Bayer seine schwierige Lage ohne Spartenverkauf zu meistern. Die Antwort auf die Frage nach der künftigen Struktur und einer möglichen Aufspaltung laute "nicht jetzt", habe der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Dienstag im Rahmen eines Kapitalmarkttages mitgeteilt. Zudem hätten die Leverkusener ihre Zahlen für das vergangene Jahr präsentiert. Ein neues Organisationsmodell solle nun mittelfristig Geld sparen. Investoren würden nach den Kursverlusten der vergangenen Jahre aber Geduld brauchen, denn 2024 dürfte der operative Gewinn weiter sinken. Der Kurs der arg gebeutelten Aktien habe auf die Nachrichten mit einem Minus von fast sieben Prozent ein weiteres Tief seit 2005 markiert."Viele, auch wir haben eine Aufspaltung von Bayer erwartet", habe Analyst Peter Spengler von der DZ Bank in einer ersten Einschätzung geschrieben. Damit entfalle nun ein Kurstreiber. "Allerdings gibt es meist keine schnellen und einfachen Lösungen für bestehende Probleme." Der Ansatz, das Unternehmen operativ zu verbessern, erscheine vielversprechend, allerdings auch langfristig angelegt.Bayer-Chef Bill Anderson sehe im Konzern gleich mehrere Problemfelder, bei denen es dringenden Handlungsbedarf gebe: Patentabläufe und die Pipeline neuer Wirkstoffe in der Pharmasparte, die US-Rechtsstreitigkeiten rund um den Unkrautvernichter Glyphosat und der Chemikalie PCB, hohe Schulden sowie eine hierarchische Bürokratie. "Diese vier Herausforderungen schränken unsere Handlungsmöglichkeiten stark ein - egal ob mit drei Divisionen oder mit weniger Geschäftsfeldern."Ein Verkauf der Sparte Consumer Health rund um rezeptfreie Medikamente könnte zwar eine attraktive Option sein, um Schulden zu tilgen, so Anderson. Eine Trennung wäre aber mit hohen Kosten und Steuereffekten verbunden. Zudem generiere die Sparte beständige Geldzuflüsse.Statt einer Veräußerung oder gar einer zeitaufwändigen Aufspaltung des Konzerns wolle der Vorstandsvorsitzende den Fokus auf einen internen Umbau legen. Denn beides gleichzeitig gehe nicht.Sollte der Aktienkurs sich allerdings nicht spürbar und dauerhaft erholen, werde das Thema Aufspaltung von Consumer Health schnell wieder auf die Tagesordnung kommen, glaube unterdessen Markus Manns, Fondsmanager bei Union Investment.Mit Blick auf die Rechtsstreitigkeiten in den USA sollten neue Ansätze verfolgt werden, um rechtliche Risiken zu reduzieren, wie Bayer weiter mitgeteilt habe. Anleger würden schon lange kritisieren, dass es dem Konzern bisher nicht gelungen sei, unter die Glyphosat-Problematik einen Schlussstrich zu ziehen.Per Ende Januar seien rund 54.000 Fälle offen gewesen, 2.000 mehr als im Oktober. Die auch dafür gebildeten Rückstellungen hätten sich per Ende 2023 noch auf 6,3 Milliarden US-Dollar (5,7 Mrd Euro) belaufen. Die Probleme habe Bayer unter der Führung von Werner Baumann 2018 mit der über 60 Milliarden Dollar teuren Übernahme der US-Firma Monsanto zu sich ins Haus geholt.Inzwischen seien neue Kanzleien beauftragt worden und mit der Juristin Lori Schechter solle eine Rechtsexpertin in den Aufsichtsrat einziehen. "Jedes negative Urteil werden wir anfechten", habe Anderson gesagt. "Aber es ist klar, dass eine Verteidigungsstrategie allein nicht ausreicht." Vielmehr gehöre dazu "auch eine intensivere Zusammenarbeit mit anderen Akteuren im Bereich der Politik." Was genau das bedeute, habe er offen gelassen.Am Montag habe die "Financial Times" berichtet, Bayer ziele in den USA mit Lobby-Arbeit auf rechtliche Änderungen in Bundesstaaten ab. Dabei gehe es darum, den Vorrang von Bundesgesetzen vor dem Recht von Bundesstaaten bei der Kennzeichnung von Unkrautvernichtern wie Roundup zu bekräftigen.