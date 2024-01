Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (29.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Bayer-Aktie starte mit einem Verlust von 4,8 Prozent auf 30,76 Euro in die Woche und sei damit schwächster Wert im DAX . Grund seien die 2,2 Milliarden Dollar Schadensersatz, zu denen der Leverkusener Konzern in den USA verurteilt worden sei. Die Aktie notiere mittlerweile unterhalb des Finanzkrisen-Niveaus.Die 2,2 Milliarden Dollar seien bisher die höchste Schadenersatz-Zahlung in Prozessen um glyphosathaltige Unkrautvernichter. Der an Krebs erkrankte Kläger in Philadelphia habe das Mittel Roundup als Landschaftsbauer und auch privat genutzt. Bayer wolle in Berufung gehen. Das Urteil stehe im Widerspruch zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und Bewertungen der Behörden, so der Konzern."Wir sind überzeugt, dass wir in der Berufung starke Argumente haben, um dieses Urteil aufzuheben oder zumindest den verfassungswidrig überhöhten Schadenersatz zu reduzieren", habe es in der Bayer-Stellungnahme geheißen. Auch bei bisher verlorenen Prozessen sei der Schadenersatz insgesamt um mehr als 90 Prozent reduziert worden.Die Zeit, in der bei Bayer alles Negative im Kurs eingepreist sei, sei offensichtlich noch nicht gekommen. Der Titel notiere derzeit so tief wie zuletzt 2006, heiße: Die Börse bewerte die aktuelle Situation kritischer als zur Finanzkrise und während der Corona-Panik im Februar/März 2020.Rutscht Bayer unter die 30-Euro-Marke, könnte der Titel bis in den Bereich 23/24 Euro weiter durchgereicht werden, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link