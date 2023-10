Börsenplätze BayWa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BayWa-Aktie:

33,05 EUR +0,61% (10.10.2023, 08:59)



XETRA-Aktienkurs BayWa-Aktie:

32,90 EUR +2,81% (09.10.2023, 17:35)



ISIN BayWa-Aktie:

DE0005194062



WKN BayWa-Aktie:

519406



Ticker-Symbol BayWa-Aktie:

BYW6



Kurzprofil BayWa AG:



Der BayWa Konzern (ISIN: DE0005194062, WKN: 519406, Ticker-Symbol: BYW6) engagiert sich weltweit in den Feldern Energie, Agrar und Bau. Als Global Player entwickelt er innovative und nachhaltige Lösungen für die Grundbedürfnisse Ernährung, Energie, Wärme und Mobilität sowie Bauen und Wohnen. Sitz der 1923 gegründeten Muttergesellschaft ist München. Die Geschichte des Hauses begann mit dem genossenschaftlichen Landhandel: Die BayWa versorgte den ländlichen Raum mit allem, was die Landwirtschaft braucht. (10.10.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BayWa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BayWa AG (ISIN: DE0005194062, WKN: 519406, Ticker-Symbol: BYW6) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld zu Wochenbeginn hätten die Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energien zu den stärksten Werten gezählt. Die Aktien von RWE, Nordex und SMA Solar hätten zulegen können. Aber auch bei der BayWa-Aktie hätten die Investoren wieder zugegriffen. Neben der operativen Entwicklung stehe bei dem aus der Genossenschaftsbewegung hervorgegangen Mischkonzern der geplante Solarhandelsverkauf im Fokus.Im laufenden Jahr werde BayWa mit seinen Kerngeschäftsfeldern Energie, Agrar und Bau durch die niedrigeren Preise für Rohstoffe, Betriebsmittel und Baumaterial ausgebremst. Vor allem das Bausegment habe den Abschwung im Immobilienmarkt und die unsichere politische Lage bei der Gesetzgebung für Bau-Sanierungen zu spüren bekommen.Der Geschäftsbereich Erneuerbare Energien boome dagegen weiter. Dank im zweiten Halbjahr anstehender Projekt- und Projektrechteverkäufe dürfte dieser positive Trend anhalten. Zudem solle das sogenannte IPP-Portfolio mit den als unabhängiger Grünstromerzeuger betriebenen Wind- und Solarparks um weitere 200 Megawatt auf ein Gigawatt anwachsen.Mit einem entsprechenden Newsflow in den kommenden Wochen könnte sich die Aktie nachhaltig von ihren Tiefstständen lösen, sodass sich ein antizyklischer Einstieg für Anleger mit Weitblick auf dem aktuellen Niveau weiter lohnen sollte, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur BayWa AG. Die Baader Bank sehe die Aktie bei 52 Euro fair bewertet, das Kursziel von Warburg Research laute 44 Euro. (Analyse vom 10.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link