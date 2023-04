Xetra-Aktienkurs BayWa-Aktie:

39,75 EUR +0,63% (19.04.2023, 15:19)



Tradegate-Aktienkurs BayWa-Aktie:

39,85 EUR +0,13% (19.04.2023, 15:39)



ISIN BayWa-Aktie:

DE0005194062



WKN BayWa-Aktie:

519406



Ticker-Symbol BayWa-Aktie:

BYW6



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BayWa-Aktie:

BBWLF



Kurzprofil BayWa AG:



BayWa (ISIN: DE0005194062, WKN: 519406, Ticker-Symbol: BYW6, NASDAQ OTC-Symbol: BBWLF) ist ein weltweit tätiger Konzern mit den Kernsegmenten Energie, Agrar, und Bau sowie dem Entwicklungssegment Innovation & Digitalisierung. Als globaler Player entwickelt BayWa führende Lösungen und werthaltige Projekte für die Grundbedürfnisse Ernährung, Energie und Bau. Sitz der 1923 gegründeten Muttergesellschaft ist München. Ihren Ursprung hat sie im genossenschaftlichen Landhandel mit der Aufgabe, den ländlichen Raum mit allem zu versorgen, was die Landwirtschaft braucht. Der genossenschaftliche Gedanke und die regionale Verbundenheit sind immer noch prägend für das Unternehmen.



Aus der Tradition heraus liegen die Kernmärkte in Süddeutschland und Österreich, im Rahmen einer Wachstumsstrategie hat die BayWa in den letzten Jahren aber stark international expandiert. Mittlerweile ist das Unternehmen der größte Agrarhändler in Deutschland und zählt international zu den führenden Händlern für landwirtschaftliche Rohstoffe. Zu einem bedeutsamen Standbein hat sich das Geschäftsfeld Regenerative Energien entwickelt. Die BayWa r.e. AG, in der sämtliche Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren Energien gebündelt sind, treibt ihr Projektgeschäft mit großem Erfolg weltweit voran. (19.04.2023/ac/a/nw)





München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Farringdon Netherlands BV reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der BayWa AG:Die Leerverkäufer von Farringdon Netherlands BV starten einen Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Agrargroßhändlers BayWa AG (ISIN: DE0005194062, WKN: 519406, Ticker-Symbol: BYW6, NASDAQ OTC-Symbol: BBWLF).Die Finanzprofis von Farringdon Netherlands BV mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, haben am 18.04.2023 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,51% auf 0,49% der Aktien der BayWa AG verringert.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der BayWa AG sind folgende:0,49% Farringdon Netherlands BV (18.04.2023)Börsenplätze BayWa-Aktie: