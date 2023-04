Tradegate-Aktienkurs BayWa-Aktie:

BayWa (ISIN: DE0005194062, WKN: 519406, Ticker-Symbol: BYW6, NASDAQ OTC-Symbol: BBWLF) ist ein weltweit tätiger Konzern mit den Kernsegmenten Energie, Agrar, und Bau sowie dem Entwicklungssegment Innovation & Digitalisierung. Als globaler Player entwickelt BayWa führende Lösungen und werthaltige Projekte für die Grundbedürfnisse Ernährung, Energie und Bau. Sitz der 1923 gegründeten Muttergesellschaft ist München. Ihren Ursprung hat sie im genossenschaftlichen Landhandel mit der Aufgabe, den ländlichen Raum mit allem zu versorgen, was die Landwirtschaft braucht. Der genossenschaftliche Gedanke und die regionale Verbundenheit sind immer noch prägend für das Unternehmen.



Aus der Tradition heraus liegen die Kernmärkte in Süddeutschland und Österreich, im Rahmen einer Wachstumsstrategie hat die BayWa in den letzten Jahren aber stark international expandiert. Mittlerweile ist das Unternehmen der größte Agrarhändler in Deutschland und zählt international zu den führenden Händlern für landwirtschaftliche Rohstoffe. Zu einem bedeutsamen Standbein hat sich das Geschäftsfeld Regenerative Energien entwickelt. Die BayWa r.e. AG, in der sämtliche Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren Energien gebündelt sind, treibt ihr Projektgeschäft mit großem Erfolg weltweit voran. (06.04.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BayWa-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Münchner Agrarhändler und Mischkonzern BayWa (ISIN: DE0005194062, WKN: 519406, Ticker-Symbol: BYW6, NASDAQ OTC-Symbol: BBWLF) hat seine Aktionäre nach dem Rekordjahr 2022 auf einen deutlichen Gewinnrückgang eingestimmt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.2023 dürfte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf 320 bis 370 Mio. Euro sinken, so der Konzern bei der Bekanntgabe seiner detaillierten 2022er Zahlen. Im vergangenen Jahr habe sich das EBIT auf 504 Mio. Euro fast verdoppelt, weil sowohl das Geschäft mit Baustoffen und Photovoltaik-Anlagen als auch mit der Landwirtschaft geboomt habe. Der Umsatz sei um 37 Prozent auf 27,1 Mrd. Euro geklettert, der Nettogewinn habe sich um 86 Prozent auf 239,5 Mio. Euro erhöht.Der scheidende Vorstandschef, Klaus Josef Lutz, habe allerdings darauf verwiesen, dass die 2023er Prognose deutlich über dem Durchschnittswert der vergangenen fünf Jahre liege. Da sich der Konzern mit seinem Geschäftsfeldern Agrar, Bau und Energie insgesamt auf gutem Weg sehe, habe das Unternehmen außerdem seine mittelfristige Prognose erhöht. So solle das EBIT bis 2025 nun auf 470 bis 520 Mio. Euro steigen. Die Spanne sei damit an beiden Enden um je 70 Mio. Euro erhöht worden.An der Börse habe das Unternehmen damit nicht punkten können. Auf Monatssicht sei die BayWa-Aktie um mehr als fünf Prozent abgerutscht - und stehe damit nun kurz davor, in die von März 2021 bis April 2022 gültige Seitwärtsspanne zwischen rund 34 und 40 Euro zurückzufallen. (Ausgabe 13/2023)Börsenplätze BayWa-Aktie:Xetra-Aktienkurs BayWa-Aktie:38,35 EUR -3,40% (06.04.2023, 12:25)